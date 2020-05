Der Aufbau der Goltern-DNA: Kreisligist baut auf Eigengewächse - und Tim Scheffler

Für den 46-Jährigen hat langfristige Identifikation Vorrang vor schnellem Erfolg. Dafür sollen alle Mannschaften im Verein mitgenommen werden. Nicht nur der ohnehin schon gut funktionierende Austausch zwischen Erst- und Zweitvertretung sowie der A-Jugend soll weiter ausgebaut werden. In der nächsten Saison stellt der TSV neben einer Ü32 auch eine Ü40. Feitisch wünscht sich eine große Gemeinschaft. Prädestiniert dafür sind mannschaftsdienliche Spieler ohne Allüren wie Rückkehrer Bild, der sofort Bereitschaft signalisiert hatte, auch in der Reserve aufzulaufen.

Als Rückkehr eines „verlorenen Sohnes“ hat der TSV Goltern jüngst die Verpflichtung von Konrad Bild gefeiert. Der 28-jährige Verteidiger kehrt vom VSV Hohenbostel zurück, für ihn geht es aus der 1. Kreisklasse zurück an den Ohweg. Nicht unbedingt der „Krachertransfer“, der die Liga aufhorchen lässt – und doch ein wichtiger Baustein in der Golterner Kaderplanung, die sich nicht allein auf sportliche Schwergewichte stützt.

„Es gibt genügend neureiche Vereine, die alles in ihre erste Mannschaft reinpulvern, wo aber die Substanz des Vereins hinten runterfällt. Wir bilden Fundamente, und aus diesen heraus bildet sich auch sportlicher Erfolge in der Regel von ganz allein“, betont Feitisch.

Neue Spieler ohne Golterner Vergangenheit sollen auf diesem Weg „quasi Fans des Vereins werden. Die Jungs, die sich mitfreuen und jubeln, wenn auch die Zweite, Dritte oder die Ü-Mannschaft gewinnt“, hofft der Sportliche Leiter und ergänzt: „Spieler wollen dann gar nicht wieder weg, auch wenn sie höherklassige Angebote bekommen.“ Das klappt schon jetzt gut. Abgänge im Sommer gibt es bis dato keine, langjährige Leistungsträger bleiben dem TSV weiter treu.

Kunstrasenplatz als starkes Argument

Der Teamspirit in Goltern stimmt. „Wenn ich an die vielen Tausend Stunden denke, in denen so viele verschiedene Jungs in wahnsinnig viel Eigenleistung unseren neuen Kunstrasenplatz gebaut haben, macht mich das fast sprachlos“, schwärmt Feitisch. Der gerade eröffnete neue Platz ist neben der gemeinschaftlichen Atmosphäre ein weiteres Argument, das Neuzugänge von dem Projekt Goltern überzeugen kann. „All diese verschiedenen Punkte und Bereiche führen eben auch dazu, dass auch mal Spieler gern nach Goltern wechseln möchten, die vorher vielleicht total unrealistisch waren“, freut sich Feitisch.