Fünf "Top-Neuzugänge": TSV Hagenburg geht gut gerüstet in die Bezirksliga

Torhüter Engelmann kommt aus Wunstorf

Diese Verpflichtung ist fürwahr ein Hammer: Torhüter Marc Engelmann stößt vom 1. FC Wunstorf zu den Seeprovinzlern. Er bringt Oberliga- und Landesligaerfahrung mit. „Ein in allen Belangen überragender Keeper“, schwärmt Dyck – „der Kontakt zu Marc besteht seit zwei Jahren, jetzt hat es geklappt, eine super Sache“.

Nicht minder prominent ist der zweite Name auf der Liste der Zugänge, Maurice Kirsch trägt künftig das Trikot des TSV Hagenburg. Er kommt gleichsam vom 1. FC aus Wunstorf. „Ein Offensivallrounder, der alles mitbringt, extrem schnell und dribbelstark, mit einem sehr guten Abschluss. Maurice macht uns in der Offensive noch unberechenbarer“, so Dyck.