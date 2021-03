"Möchte neue Herausforderung": Recken geben Jönsson-Abschied bekannt

Dass Alfred Jönsson seinen auslaufenden Vertrag bei der TSV Hannover-Burgdorf nicht verlängern wurde, war keine Überraschung mehr. Sein Abschied im Sommer war bereits beschlossene Sache, mit Jonathan Edvardsson vom IK Sävehof soll der Nachfolger des 23-jährigen Rückraumasses auch bereits feststehen (der SPORTBUZZER berichtete).

Am Montag machten die Recken den Abschied des schwedischen Nationalspielers offiziell. Wohin es Jönsson zieht, gab der Handball-Bundesligist nicht bekannt, es wird nach SPORTBUZZER-Information aber der dänische Erstligist Skjern Handbold. „Alfred hat bei uns seine ersten Gehversuche in der Bundesliga gewagt und ist in Hannover zum Nationalspieler gereift", wird der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen in einer Pressemitteilung zitiert. "Wir wünschen ihm alles Gute bei seinem neuen Verein und hoffen, dass er dort seinen Weg fortsetzen wird."