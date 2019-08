Recke Morten Olsen vor seiner letzten Saison im Interview: "Die Jungen können was von mir lernen"

Am Sonntag starten die Handball-Recken in die neue Saison. Die TSV Hannover-Burgdorf empfängt um 16 Uhr GWD Minden in der Swiss-Life-Hall. Wir sprachen vorab mit dem dänischen Spielmacher Morten Olsen (34), der in seine letzte Saison in Hannover geht. Nach Sportbuzzer-Informationen geht er zurück zu seinem Heimatklub Gudme OG. Herr Olsen, wir haben gehört, Ihre Olsen-Bande ist größer geworden? Ja, meine Frau hat am Mittwoch unser zweites Kind zur Welt gebracht. Für eine Geburt war es ein ziemlich entspannter Tag. Viggo heißt der Kleine. Eigentlich ein Name alter Männer, aber gerade wieder populär. Schon Ihr zweiter Sohn. Werden die beiden mal Handballer? Die können machen, was sie wollen. Hauptsache, sie haben Spaß.

TSV Hannover-Burgdorf: Der Medientag der Recken im GOP in Bildern: Trainer Carlos Ortega im Gespräch. ©

Anzeige

"Die Jungen können von mir was lernen" Es scheint, als hätten Sie vor Ihrer letzten Recken-Saison auch noch einmal richtig Spaß und Lust ... Persönlich war es tatsächlich eine gute Vorbereitung für mich, ich habe ein paar gute Spiele gehabt. Weil wir einige Ausfälle hatten und viele junge Spieler dabei waren, wusste ich, dass ich noch mehr Verantwortung übernehmen und vorangehen musste. Sie können sehr gut mit den jüngeren Spielern. Ist das Ihr Naturell oder kümmern Sie sich um den Nachwuchs, weil Sie Profi sind? Ich finde es gut, mit jungen Spielern zu arbeiten. Vor allem, wenn sie sich gerne entwickeln wollen. Ich weiß, wie es war, als ich jung war. Da haben mir auch ältere Spieler geholfen. Also bin ich jetzt gerne Führungsspieler, und die Jungen können von mir was lernen. Wie fühlt es sich an, in die letzte Saison in Deutschland zu gehen? Es ist ein komisches Gefühl. Die Jahre sind sehr schnell vorbeigegangen. Es ist neun Jahre her, als ich das erste Mal nach Hannover gekommen bin. Die Auslandsperiode als Profi-Handballer habe ich mir immer gewünscht. Jetzt ist diese Zeit fast vorbei. Ich habe Bock, eine richtig gute letzte Saison zu spielen in Deutschland, sodass ich mit einem guten Gefühl nach Dänemark zurückgehen kann.

TSV Hannover-Burgdorf: Das ist der Recken-Kader der Saison 2019/20 in Bildern: Die Handball-Bundesligamannschaft des TSV Hannover-Burgdorf. ©

"Wenn wir Europameister werden könnten, haben wir alle drei Titel auf einmal" Was ist das Ziel mit den Recken in dieser Saison? Das Ziel ist wie immer, unter die ersten zehn zu kommen. Wenn alle gesund bleiben und es gut läuft, können wir was erreichen. Wir haben eine gute, junge Mannschaft. Wir wollen die Basis schaffen, dass die jungen Spieler sich verbessern und sie Hannover bald wieder nach oben führen. Die Pokalsaison könnte früh vorbei sein. Im Achtelfinale geht’s nach Flensburg. Kein gutes Los für uns. Ich hätte es genommen, wenn wir in Hannover spielen würden. Aber in Flensburg sind unsere Chancen nicht so groß. Sie sind Weltmeister und Olympiasieger. Packen Sie es auch noch zu Olympia 2020 in Tokio? Ich hoffe. Ich hätte vor drei Jahren, als wir in Rio Gold geholt haben, nicht gedacht, dass ich noch mal Olympia spielen könnte. Und dazwischen kommt noch eine Europameisterschaft im Januar ... Die ist fast noch wichtiger. Wenn wir Europameister werden könnten, haben wir alle drei Titel auf einmal. Das hat bisher nur Frankreich geschafft.

Er hat den Pokal: Morten Olsen wurde mit Dänemark Weltmeister. Nun will er auch noch die EM gewinnen. © imago/Agentur 54 Grad

In der Partynacht nach dem WM-Gewinn ins Fitness-Studio Olympiasieg oder Weltmeister – welcher Titel ist wichtiger? Den WM-Titel zu Hause zu gewinnen war natürlich speziell. Aber für mich persönlich war der Olympiasieg das Größte. Stimmt es, dass Sie in der Partynacht nach dem WM-Titel noch ins Fitness-Studio gegangen sind? Es stimmt! (lacht) Aber das war nur zum Spaß. Weil so viel darüber geredet wurde, dass ich nach den vorherigen Spielen immer noch ins Studio gegangen bin. Es war nur fünf Minuten von unserer Feier-Location entfernt – also bin ich schnell hin und hab ein Video gemacht. Warum gehen Sie denn überhaupt noch Gewichte stemmen nach einer Partie? Ich schlafe immer spät nach Spielen, egal ob ich gespielt habe oder nicht. Also nutze ich die Zeit. Für mich ist das auch Entspannung und Spaß. Andere machen dafür Yoga.

ANZEIGE: 50% auf dein Präsentations-Trainingsanzug! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.