Anruf bei den Recken: Barcelona-Manager entschuldigt sich bei Christophersen

Am liebsten würde Sven-Sören Christophersen zurzeit gar nicht mehr über das brisante Wechsel-Thema um Carlos Ortega sprechen. „Wir sind gut beraten, uns auf das Sportliche zu konzentrieren. Wir brauchen keine Ablenkung“, sagt der Recken-Manager im Hinblick auf den Saisonhöhepunkt in dieser Woche. Am Donnerstag spielt die TSV Hannover-Burgdorf im Pokal-Halbfinale in Hamburg gegen die MT Melsungen um den Einzug ins Endspiel und um die mögliche Qualifikation für Europa. Ein Sieg könnte dafür reichen, wenn der THW Kiel das andere Semifinale gegen den TBV Lemgo gewinnt.

Doch ausgerechnet jetzt straucheln die Recken sportlich. Ein Störfeuer könnte die Trainerdiskussion sein. Der FC Barcelona will Ortega im Sommer als Nachfolger für den zurücktretenden Xavi Pascual. Ortegas Berater hat den Wechselwunsch bei den Recken hinterlegt. Ein offizielles Angebot des Vereins an die TSV gab es bislang nicht. Trotzdem verkündete Präsident Joan Laporta am Freitag Ortega offensiv schon als neuen Coach – zum Ärger der Recken.