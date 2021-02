Angstgegner hin oder her: Recken wollen nach Ewigkeiten wieder in Wetzlar gewinnen

Lange ist's her: Im Oktober 2012 konnten die Recken letztmals in Wetzlar gewinnen, der Trainer hieß da noch Christopher Nordmeyer. Sportchef Sven-Sören Christophersen glaubt, dass der Bann bereits mit dem 25:25 in der vergangenen Saison gebrochen wurde, jetzt soll endlich wieder ein Sieg her.