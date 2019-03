TSV Hannover-Burgdorf bindet nächstes Nachwuchstalent: Joshua Thiele verlängert 

Der 20-Jährige, der im Sommer mit den DHB-Junioren an der Weltmeisterschaft in Spanien teilnehmen wird, hat mit den Recken noch einiges vor. Er weiß aber auch, dass es noch Verbesserungspotenzial gibt. "Körperlich muss ich mich noch steigern. Zudem geht es im Training und im Spiel um Details und Kleinigkeiten. Man muss den Mut haben, Fehler zu machen", sagt der Junioren-Nationalspieler.

Die TSV Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit einem weiteren Nachwuchstalent verlängert. Der 20-jährige Joshua Thiele wird auch in der kommenden Saison für die Recken auflaufen. Trainer Carlos Ortega freut sich über die Verlängerung: "Joshua erfüllt seine Rolle bei uns bislang sehr gut. Er ist ein sehr zuverlässiger Spieler, der noch über ein hohes Entwicklungspotential verfügt. Dies wollen wir gemeinsam mit ihm ausschöpfen."

"Wert für uns unter Beweis gestellt"

Sven-Sören Christophersen, sportlicher Leiter der TSV Hannover-Burgdorf, treibt damit weiter den Umbruch voran. "Die Spieler der Reckenschmiede bilden eine zentrale Säule in unserem Konzept", stellt der 33-Jährige klar. Thiele hat "in dieser Saison seinen Wert für uns unter Beweis gestellt." Die Vertragsverlängerung ist also die logische Folge.