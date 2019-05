TSV Hannover-Burgdorf bleibt auch sportlich eine Baustelle

Die Liste der Abgänge ist lang geworden bei den Recken. Was zunächst nach einem seichten Schnitt aussah, weitet sich zu einem radikalen Umbruch aus: Torwart Martin Ziemer – weg (geht nach Berlin), Rechtsaußen Torge Johannsen – weg (Ziel unbekannt), Linksaußen Lars Lehnhoff – weg (Ziel unbekannt). Seit Beginn der Woche steht fest: Auch Kapitän Kai Häfner verlässt die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf vorzeitig Richtung Melsungen. Vier Recken-Ikonen sind auf einen Schlag Geschichte. Und es könnte noch mehr Spieler treffen.

Bleibt Mait Patrail?

Einer, der die Rolle von Chris­tophersen in der Abwehr übernehmen könnte, ist Mait Patrail. Doch auch sein Verbleib ist weiter ungewiss. Der Vertrag des Esten läuft aus. Problem: Er kann sich nicht zeigen nach seinem Anfang November erlittenen Kreuzbandriss. Patrail ist zwar „inzwischen in der Trainingshalle angekommen, muss aber noch individuell trainieren“, sagt Christophersen. „Da gibt es noch keine Zweikampfsituationen“, anhand derer man ableiten könnte, wie stabil Patrail wirklich ist und ob der Rückraumriese (seit 2012 in Hannover) wieder zu alter Stärke zurückfindet.

Christophersen will "nichts riskieren"

„Wir haben damals gesagt, dass wir das Ganze bewerten, wenn er vollständig aufs Spielfeld zurückkehren kann. So weit sind wir noch nicht“, erläutert der Sportchef, der im Austausch mit Patrails Berater steht. Christophersen will vorsichtig sein und „nichts riskieren“ mit einer zu frühen Entscheidung. Doch Patrail läuft natürlich die Zeit davon. Ein Einsatz noch in dieser Saison ist eher unrealistisch.