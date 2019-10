Was machen Böhm und Brozovic? Neun Recken-Verträge laufen aus

Im Handball wird im Herbst gesät, und die Recken haben für die Bundesliga-Saison 2020/2021 schon einen Teil des Feldes bestellt. Am Sonntag gab die TSV Hannover-Burgdorf die Verpflichtung von Johan Hansen bekannt. Der 25-jährige Weltmeister aus Dänemark schließt die Lücke, die der Abgang von Timo Kastening (zu MT Melsungen) im Sommer 2020 gerissen hat.

Derzeit sind es acht Spieler für 2020/2021

Hansen ist derzeit einer von acht Spielern, mit denen Hannover für die neue Spielzeit planen kann. Definitiv verlassen wird den Verein Spielmacher Morten Olsen (zu Gudme OG/Dänemark). Außerdem laufen neun Verträge im Sommer aus, „Derzeit laufen die Gespräche an“, sagt der Sportliche Leiter, Sven-Sören Christophersen. Er will die Kaderplanung auf jeden Fall früher in trockene Tücher bringen als vor der aktuellen Saison – da stand der Zugang von Ivan Martinovic erst im Juni fest.

Böhm und Brozovic im Mittelpunkt

Im Zentrum der Recken-Planungen steht die Zukunft des deutschen Nationalspielers Fabian Böhm (30) und Ilija Brozovic (28). „Fabian Böhm zeigt gerade in seiner neuen Rolle als Kapitän, wie wichtig er für die Mannschaft ist“, sagt Christophersen. „Natürlich wollen wir ihn halten.“ Böhm selbst knüpft seine Zukunft derweil an die künftige Teamzusammenstellung. „Mein Spiel ist auch von starken Kreisläufern abhängig“, sagte er und hat dabei Brozovic im Blick, der mit seiner körperlichen Präsenz sowohl die Abwehr dichthält als auch in der Offensive Räume schafft.

