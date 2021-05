Brozovic vor Comeback: Recken bei Lieblingsgegner Lemgo ohne Personalsorgen

Zwei Siege in Folge, statt nur fünf Pluspunkten nun neun Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge – die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf können ab sofort den Rest der langen Saison ohne Druck die Rückkehr in die Top 10 in Angriff nehmen. Mit dem Abstiegskampf werden sie nichts zu tun haben. „Ich persönlich hatte nie Abstiegssorgen, ich habe immer nach oben geguckt“, sagt Trainer Carlos Ortega. Das Potenzial der Mannschaft ist zweifellos größer, als es der aktuelle Tabellenplatz 14 aussagt. Schwere Gegner, lange Quarantäne und eine unerklärliche Auswärtsschwäche ließen Hannover aber unten kleben.

Mit dem 33:26 in Coburg am Mittwoch ist der Auswärtsfluch besiegt, auch gegen Angstgegner Wetzlar gab es zuvor einen Erfolg. Jetzt geht’s zum Lieblingsgegner TBV Lemgo. Anpfiff ist am Sonntag um 16 Uhr.