Abschied im Sommer: Co-Trainer Iker Romero verlässt die Recken und wird Chef in Bietigheim

Was Bietigheim zusätzlich interessant macht für Familienmensch Romero: Im nur rund 20 Kilometer entfernten Stuttgart leben die Eltern von Ehefrau Laura Steinbach, der ehemaligen deutschen Handball-Nationalspielerin. Vor einem Jahr ist Romero zum zweiten Mal Vater geworden, nun werden die Kinder mehr Kontakt zu den Großeltern haben. „Das war schon ein kleiner Grund für mich. Aber das entscheidende ist natürlich der Sport. Und ich habe mit der Mannschaft und dem Projekt in Bietigheim ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir etwas Großes aufbauen können“, sagt Romero.

Ortega zeigt Verständnis für langjährigen Partner

„Ich kann das gut verstehen und respektiere die Entscheidung komplett“, so Ortega. Das sieht bei den Recken keiner anders, Romero ist ein absoluter Sympathieträger. Der Weltmeister von 2005 mit Spanien hat auch die A-Jugend der TSV trainiert und etlichen Talenten den Weg bereitet. Er habe stets ein offenes Ohr für Sorgen besonders der jungen Spieler, heißt es. Den Nachwuchs zu stärken, das erhoffen sie sich auch bei seinem künftigen Verein von Romero.

Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen nennt Romero eine Identifikationsfigur für den Handball in Hannover und sagt: „Wir sind Iker dankbar für seine leidenschaftliche Arbeit. Wir hätten ihn gerne behalten, wollten ihm aber auch keine Steine in den Weg legen.“ Die Recken „sind stolz darauf, einer Handball-Ikone wie Iker Romero das passende Umfeld auf seinen ersten Schritten in der Trainerrolle geboten zu haben“, ergänzt Geschäftsführer Eike Korsen. „Wir waren uns von Anfang an bewusst, dass der Moment seines Sprungs in die erste Reihe kommen würde.“