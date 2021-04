Auch Yoga gehört dazu: So halten sich die Recken in der Corona-Quarantäne fit

Die Handball-Recken sind in diesen Tagen öfter auf ihren Balkonen zu erleben gewesen. Da trainieren die Bundesliga-Profis mitunter in ihrer Quarantäne – und haben zumindest ein wenig Sonne genossen in den vergangenen Tagen. Erst hatten die Recken einen positiven Corona-Fall, inzwischen sind es sechs. „Einige haben Symptome, es geht aber keinem wirklich schlecht“, sagt Athletiktrainer und Physiotherapeut Timm Kostrzewa.

Tägliche Einheiten

Der gesamte Ka­der samt Trainer- und Betreuerstab war vergangene Woche in Selbstisolation und später in offizielle Quarantäne gegangen. Physio Kostrzewa bittet nun täglich zu morgendlichen Einheiten. Dazu gehört auch Yoga, eingeleitet von der bekannten Figur namens Sonnengruß.