Alle Tests negativ: Recken nehmen Training wieder auf - Testspiel findet statt

Nachdem am Mittwoch bekannt geworden ist, dass beim HSV Hamburg (Testspielgegner der Recken am vergangenen Freitag) fünf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, wurde das gesamte Team der TSV Hannover-Burgdorf vorsorglich nach Hause geschickt.

Am Donnerstagnachmittag konnte das Team von Carlos Ortega allerdings schon wieder trainieren. Alle Coronatests waren negativ. Auch die Austragung des Testspiels am Freitagabend gegen den SC Magdeburg ist nicht in Gefahr.