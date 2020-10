„Es lag nicht nur an unseren letzten drei Minuten": Diese Lektion tut den Recken weh

74 Sekunden vor dem Abpfiff führten die Recken mit 30:27, dann wurden sie zu hektisch. Mehr Fehler konnten sie in dieser kurzen Zeitspanne kaum machen. Die Gäste boten freie Würfe an, um womöglich noch zurückschlagen zu können – diese Taktik ging auf.

Recken nach der Partie bedient

„Ich finde es gut, dass wir junge Leute haben, die Verantwortung übernehmen wollen, die den Deckel draufmachen wollen“, formulierte es Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen positiv. Wohlwissend, dass die TSV diese Punkte niemals hätte aus der Hand geben dürfen. Beim anschließenden gemeinsamen Hühnchenessen des Teams in der ZAG-Arena war es allerdings sehr still. „Wir haben nicht viel geredet. Jeder Punkt ist wichtig in dieser Saison, besonders die zu Hause“, berichtete Malte Donker. Essen konnte er obendrein nicht viel, dazu hatte ihn der Punktverlust zu sehr geärgert.

„Es lag nicht nur an unseren letzten drei Minuten, das wäre zu einfach“

Donker hatte eine gute Partie gemacht, er war in der zweiten Halbzeit gekommen und hatte in der Abwehr so­fort Zugriff. Der 22-Jährige, dem Kreisläufer Ilija Brozovic den Spitznamen „Donki Kong“ verpasst hatte, warf per Gegenstoß sogar sein erstes Tor zum 26:26, das eine ­wil­de Schlussphase einleitete. „Es lag nicht nur an unseren letzten drei Minuten, das wäre zu einfach“, räumte Donker ein. 17 Tore in der ersten Hälfte seien einfach zu viel, dazu kamen technische Fehler. „Damit können wir nicht arbeiten“, so Donker, „deshalb kann man insgesamt schon von einem ge­rech­ten Unentschieden sprechen.“ Er „bequatscht“ jede Begegnung abends noch einmal ausführlich mit Freundin Janina auf dem Sofa. Beide kamen zu dem Schluss, dass am nächsten Donnerstag (19 Uhr) auf die Recken in Ludwigshafen „eine schwere Aufgabe zukommt“.

Jönsson spürt das Vertrauen

Das sah Jönsson zwar ähnlich, er wies aber ausdrücklich auf die positiven Aspekte der Begegnung hin: „Wir hatten nach dem Wechsel zehn perfekte Minuten, die Abwehr war in der zweiten Hälfte solide.“ Für den Schweden war es ohnehin vor dem unnötigen Wurfversuch kurz vor Schluss nicht schlecht gelaufen, er war mit fünf Treffern zweitbester Werfer nach Böhm (9). Sein Tor zum 10:10 war ein sehenswerter Unterarmwurf (schwedisch: underarmskott) in bester Morten-Olsen-Manier. Nicht alles gelang ihm zwar, „aber ich spüre das Vertrauen, auch mal Fehler machen zu dürfen. Das ist wichtig“, meinte Jönsson.