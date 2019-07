TSV Hannover-Burgdorf: Ein Kraftakt für den guten Start

Sven-Sören Christophersen jedenfalls schaut zufrieden hinüber zur Auswechselbank. Dorthin, wo die Spieler nach ihrem ersten Spiel gegen die Helden der Region Platz genommen haben. Geschlurrt hat in der Sommerpause kein Recke. Im Gegenteil. Nach der vergangenen Katastrophen-Bundesliga-Saison haben die Spieler scheinbar ordentlich Gewichte gestemmt, körperlich zugelegt. Ein Kraftakt für Saison eins nach Häfner, Ziemer und Johannsen. Neuzugang Alfred Jönsson, der 20-jährige Schwede, orientiert sich an Alt-Recke Morten Olsen, dem Weltmeister und Olympiasieger. Und der 34-Jährige nimmt die Aufgabe an, leitet den Häfner-Nachfolger, gibt ihm Orientierung im Team und in dem neuen Land. „Der Eindruck vom Team überzeugt mich“, sagt Christophersen. Es passe, er spüre den Willen, es besser zu machen als zuletzt.

Nationalspieler Timo Kastening war mit elf Treffern bester Werfer der TSV, Jannes Krone brachte es auf neun. In der ersten Halbzeit stand Urban Lesjak im Tor des Bundesligisten, nach dem Wechsel kam Ebner. „Mit diesen zwei Spielen im Rücken ist das ein gutes Gefühl. Zumal die nächsten Wochen richtig anstrengend werden“, betonte Ebner und fügte hinzu: „Es ist bemerkenswert, was wir zu diesem frühen Zeitpunkt für eine gute Stimmung im Team haben. Das ist nicht überall so.“

Bei Verbandsligist SV Altencelle gewannen die Recken am Samstag einen weiteren Test mit 50:21. „Das lief ganz gut. Die Altenceller waren besser eingespielt als die Helden, deshalb haben sie uns am Anfang vor Probleme gestellt“, sagte der neue Recken-Schlussmann Domenico Ebner.

Recken Joshua Thiele und Ivan Martinovic siegen bei U21-WM

Mit Recken-Kreisläufer Joshua Thiele hat Deutschlands U21 bei der WM in Spanien mit 29:20 gegen Norwegen gewonnen. Bester Werfer war Dimitri Ignatow von der MT Melsungen mit zehn Treffern. Thiele blieb ohne Torerfolg. Die Deutschen überzeugten in der Defensive und kämpfen am Montag um 14 Uhr (live auf Eurosport) gegen die punktgleichen Isländer um Platz eins in der Gruppe und eine günstige Ausgangsposition im Achtelfinale. Auch Dänemark kann in dieser Gruppe noch Erster werden.

Eine überragende Partie bei der U21-Endrunde machte der Burgdorfer Neuzugang Ivan Martinovic für Kroatien. Beim 37:32-Erfolg über Ungarn war der Rückraumspieler mit zwölf Treffern bester Akteur.