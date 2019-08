Morten Olsen macht Göppingen frisch: Recken gewinnen auch das zweite Saisonspiel

Unter Fackelschein sind die Recken in die Hölle Süd marschiert. Als wäre es in der EWS-Arena in Göppingen nicht schon warm genug gewesen. Am zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga hat die TSV Hannover-Burgdorf bei Frisch Auf! Göppingen mit 27:24 (15:13) gewonnen. Der Däne Morten Olsen war der Mann des Spiels, er blieb bei aller Hitze ganz cool.

Junge Recken machen es gut

Bei den Recken fielen Kreisläufer Ilija Brozovic (Probleme in der Wade) und Abwehr-Ass Mait Patrail (Rückenbeschwerden) kurzfristig aus. Erst am Montag wird es genaue Diagnosen geben. Zudem fehlten Cristian Ugalde und Alfred Jönsson. Dafür machten es die Recken mit einem jungen Aufgebot gut. Mit 1:3 gerieten die Gäste nach einer strittigen Zeitstrafe gegen Ivan Martinovic in Rückstand. Dann fackelte Timo Kastening nicht lange, er glänzte mit drei schönen Treffern am Stück und brachte die Recken mit 5:4 in Front.

In einer Partie mit etlichen leichten Fehlern auf beiden Seiten in der ersten Viertelstunde löste Torwart Domenico Ebner den schwachen Urban Lesjak beim Stand von 7:8 ab. Nach dem 8:9-Rückstand folgte ein Dreierpack des überragenden Spielmachers Morten Olsen, Frisch Auf! schwächelte in dieser Phase. Ein Siebenmeter von Kastening und erneut Olsen brachten das 13:11 für die Burgdorfer (25. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung retteten die Recken in die Pause, zwei Sekunden vor dem Halbzeitpfiff erzielte Martin Hanne sein erstes Tor. Der 18-Jährige machte auch defensiv einen guten Eindruck und verschaffte Nationalspieler Fabian Böhm im linken Rückraum Verschnaufpausen.