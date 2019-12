Recken-Trainer Ortega vor Berlin-Spiel: "Brauchen viel Bewegung - und den ganzen Kader"

„Wir müssen vom Kopf her bereit sein.“ Diese Forderung richtete Kapitän Fabian Böhm an sich selbst und die Recken-Kollegen mit Blick auf Sonntag (8.12.). Die TSV Hannover-Burgdorf trifft dann in der Tui-Arena (Beginn um 13.30 Uhr) auf die Füchse Berlin. Und Böhm präzisierte seinen Satz. „Die Vorbereitung wird wohl nicht hochintensiv sein, sondern taktisch und videotechnisch.“ Das ergebe sich aus dem Recken-Spielplan im Dezember mit acht Spielen in 29 Tagen. Da ist in den kurzen Pausen eher Regeneration als hartes und kräftezehrendes Training angesagt.

Das Programm der Recken im Dezember Gegen Berlin (8. Dezember, 13.30 Uhr, Tui-Arena): Die Füchse sind, gemessen an ihren Ansprüchen, nur mittelmäßig in die Saison gestartet, zuletzt gab es allerdings drei Siege in Folge, etwa gegen die Löwen und Magdeburg, Donnerstag steht das nächste Topspiel gegen Melsungen an. Für Ex-Recke Martin Ziemer ist das Spiel in der Tui-Arena die erste Rückkehr nach Hannover, der dritte Füchse-Torwart sitzt jedoch meist nur auf der Bank oder auf der Tribüne. Zu Hause haben die Recken alle Möglichkeiten, diese extrem schwere Aufgabe zu meistern. Siegchance 60:40. ©

Anzeige

Gut besuchte Arena gegen die Füchse Berlin Die Ausgangslage der Hannoveraner vor dem ersten Heimspiel seit fünfeinhalb Wochen hat sich analog zur aktuellen Terminhatz zumindest emotional um 180 Grad in den vergangenen Tagen gedreht. Die beiden Auswärtsniederlagen in der Bundesliga in Kiel (23:32) und Leipzig (27:30) sind als Thema längst abgehakt, dagegen bietet das epische Pokalduell mit den Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch in Mannheim und dem Happy End zum 31:30 in quasi letzter Sekunde dem Umfeld und den Fans immer noch Gesprächsstoff. 8200 Karten für das sonntägliche Spiel waren gestern schon abgesetzt worden, die Arena dürfte sehr gut besucht sein.

Ortega warnt vor Berlins Tormann Milosavljev Als einer der Ersten richtete Trainer Carlos Ortega den Fokus auf das Duell. „Es wird ein sehr schweres Spiel. Berlin hat eine starke 6:0-Deckung und kann sehr gut kontern. Außerdem steht mit Dejan Milosavljev ein Klassemann im Tor.“ Der Serbe hat mit 34,54 Prozent gehaltener Würfe die beste Torhüterquote in der Bundesliga und stand in den bisher 14 Spielen der Füchse fast doppelt so lange zwischen den Pfosten wie Silvio Heinevetter, immerhin deutscher Nationaltorwart. Dem früheren Recken Martin Ziemer (12 Minuten Einsatzzeit) bleibt in der Hauptstadt die Rolle der Nummer drei. Auf dem Feld haben die Berliner ebenfalls zahlreiche Klassespieler, allen voran Paul Drux und Fabian Wiede im Rückraum sowie den alterslosen Rechtsaußen Hans Lindberg, der mit 38 Jahren derzeit drittbester Ligatorschütze ist.

Berlin bangt um Abwehrchef Gojun Bangen müssen die Füchse um ihren Abwehrchef Jakov Gojun, der im DHB-Pokal-Viertelfinale bei der MT Melsungen (30:33) einen Schlag in die Rippen erhalten hat, der immer noch schmerzt. Diese Niederlage in Hessen hat die Berliner nach zuletzt vier Bundesliga-Siegen in Folge ebenfalls getroffen. Ihre 180-Grad-Stimmungswende läuft also entgegengesetzt zu jener in Hannover. Füchse-Trainer Velimir Petkovic sagte allerdings auch: „Mit einem Sieg könnten wir auf Platz drei springen. Das wäre nach einer turbulenten Zeit phänomenal.“

Recken können mit Sieg auf Platz vier klettern Die Aussage von Petkovic weist auf die immer noch dichte Bundesliga-Spitzengruppe mit sieben Mannschaften hin, dort hängen Berlin (Sechster) und Hannover (Siebter) derzeit hintendran. Die Tabelle ist allerdings schief wegen der unterschiedlichen Zahl der absolvierten Spiele. Sowohl die Füchse als auch die Recken haben genau so viele Verlustpunkte (acht) wie Spitzenreiter Flensburg, aber zwei Partien weniger. Und Ortegas Mannschaft kann mit einem Erfolg wieder auf Platz vier und damit in die Europacup-Ränge gelangen. Kapitän Böhm stellte daher dieselbe rhetorische Frage wie vor dem Auftritt in Mannheim: „Warum sollten wir nicht auch gegen Berlin gewinnen?“ Ortega kennt ein Rezept, um die Füchse auszubremsen: „Wir brauchen viel Bewegung“, sagte der 48-Jährige. „Und wir brauchen den ganzen Kader.“ Ortega nimmt die Talente in die Verantwortung, weil er weiß, dass seine erste Sieben gerade in den nächsten kraftraubenden Wochen auch Verschnaufpausen während der Spiele braucht. Die Zeichen stehen gut: Aus Mannheim sind alle Recken-Profis ohne große Blessuren zurückgekehrt.