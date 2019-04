Das Wunder bleibt aus: TSV Hannover-Burgdorf scheidet aus dem EHF-Cup aus

Der Berliner Hallen-Sprecher traf die Recken mitten ins Herz. "Wie geil sind denn unsere Füchse heute drauf“, krakeelte er kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit ins Mikro und feierte „dieses grandiose Spiel“. Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf schlichen in dem Moment mit hängenden Köpfen wieder aufs Feld. Erneut ein hoher Rückstand Aber wer weiß, vielleicht haben sie das gegnerische Fan-Gejaule schon gar nicht mehr wahrgenommen. 11:18 betrug der Rückstand zur Pause. Verkehrte Welt aus Reckensicht in Berlin. Denn eigentlich hätten sie selber doch so hoch führen müssen, schließlich war da ein Acht-Tore-Rückstand aus dem katastrophalen Hinspiel (26:34) aufzuholen. Doch es kam, wie es zu ahnen war. Die Recken waren auch im Rückspiel des EHF-Cup-Viertelfinales chancenlos gegen die nationale Konkurrenz. Bitter. Dabei sahen die Recken in der Liga gegen die Füchse stets gut aus. Am Potenzial lag es also nicht. Sonntagnachmittag kassierten sie die nächste Niederlage. 28:30 hieß es am Ende. Das Ergebnis täuscht. Das Europa-Aus kam ohne sonderlichen Applaus.

Bilder vom Handball-Spiel des EHF-Cups zwischen den Füchsen Berlin und der TSV Hannover-Burgdorf (Rückspiel, Viertelfinale) Kai Häfner von den Recken ist sichtlich gefrustet.

Die Vorzeichen standen ohnehin extrem schlecht. Acht Tore auswärts aufzuholen? Praktisch unmöglich. Und das auch noch ohne Spielmacher Morten Olsen und Nationalspieler Fabian Böhm? Völlig unmöglich. Böhm setzte wegen seiner Bauchmuskelprobleme aus, Weltmeister Olsen nahm wegen seiner Handverletzung auf der Tribüne Platz. Er hatte beim Ligaspiel am Donnerstag gegen Lemgo einen Schlag auf die Hand bekommen. Das erste Röntgenbild offenbarte einen wahrscheinlichen Bruch am Handgelenk. Nur ist noch nicht klar, ob es sich möglicherweise um eine alte Verletzung handelt, mit der Olsen die ganze Zeit gespielt hat. Die genaue Diagnose folgt. Olsen sitzt nur auf der Tribüne Frustriert saß Olsen neben Recken-Geschäftsführer Eike Korsen, Böhm und Sportchef Sven-Sören Christophersen auf der Tribüne in Banknähe. Was sie sahen, war wenig erquicklich. Von Beginn an. Pavel Atman gelang zwar schnell der 1:1-Ausgleich. Doch Berlin hatte gleich mehr Dampf, angefacht von der heißen Flammenshow in der Max-Schmeling-Halle beim Einlauf. Auf 4:1 und 7:2 zogen die Füchse davon. Recken-Trainer Carlos Ortega nahm nach neun Minuten schon die erste Auszeit. Die Berliner Fans stimmten in Ko-Produktion mit dem Hallensprecher ihr geliebtes „Zicke-Zacke“ an. Das Gegröle schmerzte aus Recken-Sicht allein durchs Zuhören. Und sportlich? Wurde es nicht wirklich besser. Berlin baute nach und nach den Vorsprung aus. Für die Recken ging es nur noch um Schadensbegrenzung.

Kapitän Kai Häfner hatte Olsen auf der Spielmacherposition vertreten. Nach der Pause wechselte er auf seinen angestammten Platz auf halbrechts. Veit Mävers durfte in Durchgang zwei lange das Spiel lenken. Pavel Atman hielt sich für Böhm auf halblinks auf. Doch es funktionierte überall nicht so, wie es sollte: keine Torwart-Heldentaten, seltene Schnellgänge über die Außen, kaum Kraft am Kreis und wenig Kreativität im Rückraum. Beim 12:21 war der Rückstand auf neun Tore angewachsen, insgesamt also aus 17 Tore! Immerhin ließen sich die Recken in der Folge nicht abschlachten und kamen zum Schluss sogar wieder nah ran. Natürlich auch, weil Berlin einen Gang runterschaltete. Es war ja ohnehin schon alles zu spät.

