Virtuelle Laufpass-Serie: Größte und erfolgreichste Laufserie Deutschlands ist am Montag in Misburg gestartet

„Die Recken haben uns und allen Fans in der Vergangenheit so viel Freude und Gänsehautmomente ge­schenkt, dass wir als Band unbedingt in der Krisenzeit etwas zurückgeben wollten. Was lag da näher, als einen Song zu schreiben, ihn zu veröffentlichen und die Einnahmen zu spenden“, sagt Frontmann Rafael Ry­bandt: „Wir leiten jeden Euro, den wir für einen heruntergeladenen Song bekommen, an die Jugendabteilung der Recken.“