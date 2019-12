Gefeiert wie auf Mallorca: Holen sich die Recken jetzt auch den Pokal?

Im Spiel hätte das vermutlich eine Zwei-Minuten-Strafe gegeben, kurzzeitig musste man sich Sorgen machen um den Coach, der das Spielfeld in der SAP-Arena dann vorsichtshalber lieber schnell verließ. Denn so übergriffig wie Pevnov waren alle Recken an diesem großen Abend der TSV Hannover-Burgdorf. Sie hatten in der Abwehr immer Zugriff im Viertelfinale bei den Rhein-Neckar Löwen, das sie fast sensationell mit 31:30 gewannen. „Wir haben uns wirklich den Hintern aufgerissen, das war eine besondere Partie“, sagte der übermüdete Pevnov am Tag da­nach.

Etliche Spieler, egal, wo sie herkommen, sind inzwischen textsicher bei den volkstümlichen Stücken. Leise wurde es im Recken-Bus erst spät. Gegen 5 Uhr trafen sie in Hannover ein. Pevnov blieb gar nicht viel Zeit, er konnte wenig später Söhnchen Taro (anderthalb Jahre alt) in die Krippe bringen, erst dann legte er sich ins Bett.

„Bei unserem Glück kriegen wir bestimmt Kiel“

Angesichts dieser Leistung sei nun im Final Four in Hamburg einiges drin, sagte Kapitän Fabian Böhm. In der Endrunde sind der THW Kiel, der TBV Lemgo und MT Melsungen. „Bei unserem Glück kriegen wir bestimmt Kiel“, waren sich Kastening und Pevnov einig. Sie könnten sich freilich irren. Wie etliche Fachleute, die den Recken in Mannheim eigentlich keine Chance eingeräumt hatten – und sie schon besiegt wähnten, als die Löwen in Hälfte zwei mit 25:21 führten.

Olsen spielt "weltklasse" und entscheidet das Spiel

Dazu gehörte auch TV-Experte Stefan Kretzschmar. Der verpasste hinterher Re­cken-Spielmacher Morten Olsen das Prädikat „Weltklasse“. Da wa­ren sich allerdings alle einig. Ortega, Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen und die Spieler. Böhm räumte sogar ein, das Team habe sich in der zweiten Hälfte „ein wenig auf seine individuelle Klasse verlassen“. Olsen lenkte und traf nicht nur, er holte auch Siebenmeter heraus. Die Löwen-Anhänger pfiffen ihn in der Schlussphase permanent aus. Er ignorierte das und machte zwei Sekunden vor Abpfiff das Siegtor. Kretzsch­mar schlug nun vor, eine Halle oder Straße in Hannover nach Ol­sen zu benennen, sollte die TSV den Pokal ho­len. Den Ball nahm Pevnov auf: „Falls es so kommt, fände ich eine Recken-Straße besser. Das hätte dieses Team verdient.“