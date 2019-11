Justiz muss entscheiden: Keine außergerichtliche Einigung zwischen Recken und Papenburg

Jetzt muss die Justiz den Streit zwischen den Handball-Recken und Günter Papenburg, dem Eigentümer der Tui-Arena, entscheiden. Eine außergerichtliche Einigung in der finanziellen Auseinandersetzung ist gescheitert, die verhärteten Fronten konnte auch Recken-Rechtsbeistand Karl-Heinz Vehling, früherer Geschäftsführer von Hannover 96 (Profifußball) nicht lösen. Nun wird am 13. Dezember das Landgericht Verden urteilen.

Kontroverse um Ausgleichszahlungen

Die Kontroverse zwischen Papenburg und der TSV Hannover-Burgdorf Handball GmbH beruht auf einer Kon­troverse um Ausgleichszahlungen des Arena-Betreibers von maximal einer Million Euro für den Fall, dass die Recken weniger als 6,5 Millionen Euro Gesamteinnahmen verbuchen.

Für die Spielzeit 2017/2018 machte der Bundesligist einen Fehlbetrag von 400.000 Euro geltend. Diese Forderung wies Papenburg zurück, weil er nur in den testierten Jahresabschluss der GmbH Einblick bekommen hatte, nicht aber in Sponsorenvereinbarungen. In diesem Falle machten die Recken Datenschutzgründe geltend.