TSV Hannover-Burgdorf: Häfner freut sich "riesig" für Debütant Kastening

Keine Verschnaufpause für Kai Häfner: Der Recken-Kapitän wirkte zuletzt etwas überspielt. Besonders im Angriff machte sich das bemerkbar, Häfners Würfen fehlten oft Präzision und Power. Anstatt in Hannover eine ruhige Trainingswoche mit anschließendem freien Wochenende zu genießen, absolviert Häfner einen viertägigen DHB-Lehrgang in Kamen plus Länderspiel am Sonnabend gegen die Schweiz in Düsseldorf. „Natürlich ist das ein knackiges Programm“, sagt Häfner, „aber ich bin immer stolz und froh, wenn ich für die Nationalmannschaft eingeladen bin. So ein Tapetenwechsel tut auch mal ganz gut.“