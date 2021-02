Golla reist mit nach Hannover: Letzte Infos zum Recken-Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt

Die Ausgangslage:

Wer kann das nach einer so langen Pause von 50 Tagen ohne Punktspiel schon sagen? Während die SG Flensburg-Handewitt schon Matchpraxis gesammelt hat und am 4. Februar in der Champions League mit 28:26 in Brest gewannen, haben die Recken nur testen können.

Die Flensburger haben drei aktuelle dänische Weltmeister im Kader, dazu den überragenden schwedischen Spielmacher Jim Gottfridsson. Zudem hat die TSV mit den Rhein-Neckar Löwen in dieser Saison nur ein namhaftes Team schlagen können. Auf dem Papier dürfte also der Spitzenreiter die Favoritenrolle innehaben.