Kommentar: Den Recken muss jetzt ein Licht aufgehen

In Mannheim (4. Dezember, 20 Uhr): Bei den Rhein-Neckar Löwen geht es um den Einzug ins Final Four in Hamburg. Die Recken wollen sich unbedingt die dritte Teilnahme in Folge sichern. Doch die Viertelfinal-Aufgabe könnte kaum schwerer sein. Die Löwen sind ein Topteam, galten vor der Saison als Meisterkandidat. Allerdings läuft es bislang bei den Mannheimern nicht so wie gewünscht. Den Recken gelang am 17. Oktober daheim ein 29:29 – die Löwen sind also zu packen. Außerdem warf Hannover schon im Achtelfinale Meister Flensburg raus – auswärts. Siegchance: 40:60. ©