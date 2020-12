Sportchef Sven-Sören Christophersen verlängert bei den Recken

Die wohl wichtigste Personalie ist geklärt bei den Recken: Sportchef Sven-Sören Christophersen verlängert seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf bis 2023. Der 35-Jährige wird weiter für die Planungen zuständig bleiben. Seine wichtigste Aufgabe dürfte sein, nun auch schnell den auslaufenden Vertrag mit Cheftrainer Carlos Ortega zu verlängern, der gern in Hannover bleiben will. Beide Seiten scheinen sich einig zu sein.

Nachdem Christophersen 2018 seine aktive Karriere bei den Recken beendet hatte, wechselte der gebürtige Lübecker direkt in das Sportmanagement. Ein Schritt der sich laut Recken Geschäftsführer Eike Korsen auch in Zukunft auszahlen soll: "Gerade in diesen Zeiten ist die Festigung der Strukturen von immenser Bedeutung, sodass wir mit diesem Schritt eine zentrale Weichenstellung setzen und ein klares Bekenntnis senden. Daher freue ich mich sehr, die vertrauensvolle und erfolgsorientierte Zusammenarbeit in den kommenden Jahren fortzusetzen“, erläutert Korsen.

In den ersten drei Jahren als Sportchef hat der 35-Jährige schon einiges Bewegen können: Vor allem der vierte Platz in der vergangenen Saison, inklusive der Teilnahme des immer noch ausstehenden Final-Four-Turniers, lies die Herzen der Recken-Fans höher schlagen. Den Erfolg lokalisiert Christophersen in der ausgezeichnet funktionierenden Jugendarbeit: "Besonders stolz macht es mich, dass wir unserer Zukunftsausrichtung mit den vielen Eigengewächsen ein genauso sympathisches wie erfolgsversprechendes Gesicht geben können – und die Vereinsphilosophie den Mut dazu aufbringt, die Chance auf den Sprung zu gestandenen Leistungsträgern auch ermöglicht. Ich freue mich sehr, meiner großen Leidenschaft weiter treu bleiben und die gemeinsame Zukunft bei der TSV Hannover-Burgdorf vorantreiben und mitgestalten zu können“, blickt Christophersen voller Tatendrang auf die Zukunft voraus.

