Zu wenig Durchschlagskraft: TSV Hannover-Burgdorf verliert gegen Balingen

Bei einem Probelauf der Hallenuhr vor dem Anpfiff dieser wichtigen Partie in der ZAG-Arena stand es am Ende unentschieden. Damit wären die Recken anschließend gegen die HBW Balingen-Weilstetten in der Handball-Bundesliga sehr zufrieden gewesen. Sie unterlagen nach einem schwachen Auftritt verdient mit 25:29 (10:12). Der erhoffte Höhenflug nach dem Göppingen-Sieg wurde schon im Ansatz gestoppt. „Das war hart für uns und tut richtig weh“, sagte Trainer Carlos Ortega.

Der immer noch an der Wade verletzte Kapitän Fabian Böhm klatschte jeden einzelnen Spieler ab, trieb schon beim Aufwärmen an. Er hofft auf eine Rückkehr am Samstag in Erlangen. Die Recken begannen jedoch unkonzentriert, ließen etliche Chancen aus, warfen oft überhastet, von Rechtsaußen gelang ihnen kein einziger Treffer. Jannes Krone und Johan Hansen vergaben auf dieser Position je drei freie Würfe. „Es gibt solche Phasen, das passiert“, so Ortega.