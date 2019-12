Jetzt LIVE: Die TSV Hannover-Burgdorf empfängt den HC Erlangen

Nichts gegen den HC Erlangen, aber die Franken ha­ben nun mal nicht so viel Handball-Sexappeal wie Kiel, Flensburg oder Magdeburg. Und dennoch ist die Tui-Arena am Donnerstag zum Spiel der TSV Hannover-Burgdorf gegen den HCE ziemlich voll. Bis Mittwoch wa­ren etwas mehr als 8.500 Tickets verkauft. Das hat was mit der Terminnähe zu Weihnachten zu tun, da ist die Hütte generell gut gefüllt. Das hat aber auch mit dem sportlichen Höhenflug der Recken zu tun. Die Fans strömen mittlerweile in Scharen in die Halle, auch gegen vermeintlich unattraktive Gegner.

Am Donnerstagabend (19 Uhr) wollen die Recken ihre erfolgreiche Saison fortsetzen und dafür sorgen, dass der Zuschauerandrang bleibt.