"Das Spiel ist extrem wichtig": Recken wollen Trendwende gegen Nordhorn-Lingen

Noch ist die Lage nicht bedrohlich für die Recken. Aber ein wenig könnte sie es am Sonntag (16 Uhr, ZAG-Arena) werden. Verliert die TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Nordhorn-Lingen, wäre der erste Abstiegsplatz in der Handball-Bundesliga nur noch drei Zähler entfernt. „Das ist ein Pflichtsieg für uns“, sagt Ivan Martinovic, mit 77 Treffern bisher bester Werfer des Teams. Für Trainer Carlos Ortega ist es gefühlt wie ein Finale: „Gewinnen wir, können wir nach oben gucken. Wenn nicht, könnten wir Probleme bekommen. Keine Frage, das Spiel ist extrem wichtig.“

Dabei hätten die Recken genau das am Donnerstag in Wetzlar verhindern können, wo sie sich kampfstark präsentierten, aber mit 24:26 verloren. „Das lag an unseren Fehlern. Schlechte Pässe in Überzahl, keine guten Anspiele an den Kreis, zu wenig Tore“, monierte Ortega, der am Spielfeldrand in der zweiten Halbzeit reichlich genervt wirkte – sich aber keine weiteren grauen Haare wachsen lassen will. Der inzwischen wieder sprießende Bart kommt ab.