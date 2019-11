25:25 in Wetzlar: Recken werfen Siegchance kurz vor Schluss weg 

Vorsprung verspielt, zurückgekämpft – und doch die Siegchance weggeworfen: Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf haben sich am Sonntag in Wetzlar von der HSG mit 25:25 getrennt. Am Ende eine gerechte Punkteteilung. Den Recken ist in der Länderspielpause offenbar der Rhythmus etwas abhanden gekommen. Böhm erwischt keinen guten Tag 25 Sekunden vor Schluss war alles für den möglichen Sieg bereitet. Wetzlar scheiterte das zweite Mal kurz hintereinander an dem eingewechselten Recken-Torwart Urban Lesjak. Ballbesitz, Auszeit Hannover. Die Recken entschieden sich, die Uhr so weit wie möglich runterzuspielen. Ein Fehler. Der am Sonntagnachmittag ohnehin nicht gut aufgelegte Kapitän Fabian Böhm zog zum Kreis, wurde aber beim Abschluss gestört. Mait Patrail ballerte den Freiwurf, als die 60 Minuten schon abgelaufen waren, in die Wetzlarer Mauer. Kein Sieg, aber ein Punkt. Die Recken ärgerten sich. „Scheiße“, fluchte Böhm kopfschüttelnd, als der Krimi vorbei war. „Schon enttäuschend, so wie es gelaufen ist“, sagte Patrail. „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, aber die zweite war im Angriff einfach nicht gut. Wir haben keine guten Lösungen gefunden. Und wenn doch, dann haben wir die freien Bälle nicht getroffen.“

Das sind die nächsten Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der Saison 2019/20 13. Spieltag: THW Kiel (A), Sonntag, 17. November, 13.45 Uhr ©

Recken drehen kurz vor der Pause auf Bis zum 10:10 in der ersten Hälfte waren die Recken zunächst immer einem Rückstand hinterher gehechelt. Wetzlar spielte besser, stand sicher in der Abwehr, ließ allerdings viel zu viele freie Würfe ungenutzt. Die HSG hätte höher führen müssen. Und die Recken konnten sich bei Torwart Domenico Ebner bedanken, der mit zunehmender Spieldauer immer sicherer und spektakulärer seinen Kasten verteidigte. Timo Kastening warf seine Recken in der 29. Minute erstmals nach vorn. Der Beginn eines 4:0-Laufs, gefolgt von einer sensationellen Doppelparade von Ebner. Elf Schüsse entschärfte er in Durchgang eins – das entsprach einer Quote von fast 50 Prozent. Ein Weltklassewert für Ebner. Wetzlar fing sich jedoch und blieb mit einem 12:15 zur Pause in Schlagdistanz. Die Recken verloren Schwung und Faden. Bis zur 49. Minute erzielten sie nur vier weitere Tore. Jetzt war Wetzlars Torwart Tim Klimpke heißgelaufen. Die HSG ging mit 20:19 in Führung, Trainer Carlos Ortega nahm frustriert die Auszeit. Sie half insofern, als dass es nicht weiter bergab ging. Die Recken konnten sich erneut beim Torhüter bedanken, dass sie im Spiel blieben. Diesmal bei Lesjak, der in der Schlussphase für Ebner gekommen war.

Viel Aufarbeitung vor dem Kracher in Kiel nötig Wetzlar bleibt der Angstgegner der Recken, die zuletzt im Oktober 2012 bei der HSG gewinnen konnten. Die TSV hat viel aufzuarbeiten, um bereit für den Kracher am kommenden Sonntag in Kiel zu sein. Der THW hatte bereits am Donnerstag das Spitzenspiel bei den Rhein-Neckar Löwen dramatisch mit 25:26 vergeigt und so zwei Punkte eingebüßt. Die Recken verpassten die Chance, einziges Team mit nur drei Minuspunkten zu bleiben.