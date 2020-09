Corona-Alarm bei den Recken: Fünf Spieler vom jüngsten Gegner HSV Hamburg infiziert

Als hätten die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf mit dem Hallenzoff nicht schon genug Ärger am Hals, haben sie jetzt auch noch ein Corona-Problem. Unverschuldet, wohlgemerkt. Fünf Spieler des Zweitligisten HSV Hamburg haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte der Verein am Mittwoch, nachdem am Dienstagabend lediglich von mehreren Spielern die Rede war. Und was haben die Recken damit zu tun? Das Team von Trainer Carlos Ortega war am Freitagnachmittag Testgegner der Hamburger in der Hansestadt. Nach SPORTBUZZER-Informationen hat sich das Quintett möglicherweise erst am Freitagabend infiziert – also nach dem überraschenden 35:34-Erfolg gegen die Recken.

Training wurde vorsorglich abgesagt „Die Hamburger haben uns am Dienstag persönlich darüber informiert“, sagt Sven-Sören Chris­to­pher­sen, Sportlicher Leiter der Recken, der auch beim Spiel dabei war. „Mit diesem Wissen“ sagten die Recken das für Mittwoch angesetzte „gemeinschaftliche Training vorsorglich“ ab, erklärte Chris­to­pher­sen. „Wir können diese Nachricht ja nicht ignorieren. Wir nehmen die Thematik ernst und schützen unser Team und unsere Spieler.“

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 1. Spieltag: GWD Minden (H), Donnerstag, 1. Oktober 2020, 19 Uhr ©

Am Mittwochmorgen wurde das komplette Recken-Team getestet – ohnehin routine- und turnusmäßig. Am Freitag steht ein Vorbereitungsspiel in Magdeburg an. Es wird immer zwei Tage vor einem Spiel getestet. „Das passte zeitlich jetzt zufällig“, sagte Christophersen, der mit den Ergebnissen bis spätestens Donnerstag Nachmittag rechnet. Auch das Donnerstagstraining ist nicht gesichert, ebenso das letzte Vorbereitungsspiel am Freitagabend in Magdeburg. Selbst wenn die Recken-Tests durch die Bank negativ ausfällt, könnte der SCM seine Bedenken haben, das Spiel in der Getec-Arena auszurichten. Chris­to­pher­sen hat den Verein schon kontaktiert. „Wir befinden uns in kontinuierlichem Austausch und hoffen, dass die Generalprobe am Freitag beim SCM stattfinden kann“, sagt der Sportchef.

Vergangene Woche waren alle Recken-Tests negativ Den letzten Corona-Test hatten die Recken am Mittwoch vergangener Woche hinter sich gebracht – zwei Tage vor dem Spiel in Hamburg. Alle Proben waren negativ – wie schon in der gesamten Vorbereitungszeit.

Beim HSV wurden die Corona-Fälle nur bekannt, weil auch beim Zweitligisten Routinetests anstanden – am Montag. „Die betroffenen Spieler weisen keinerlei Symptome auf und fühlen sich gesund“, teilte der HSV mit. Dennoch habe sich die gesamte Mannschaft umgehend in freiwillige Quarantäne begeben. Die Zweitligahandballer sorgen sich um den Saisonauftakt. Ob das Auftaktspiel beim TuS N-Lübbecke am 2. Oktober wie geplant stattfinden kann, ist unklar. Der für gestern geplante Test gegen den Ligarivalen VfL Lübeck-Schwartau wurde abgesagt.