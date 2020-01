"Bin sehr zufrieden in Hannover": Bleibt Co-Trainer Iker Romero den Recken erhalten? 

Iker Romeros Vertrag als Co-Trainer bei der TSV Hannover-Burgdorf läuft in diesem Jahr aus. Der 39-Jährige will irgendwann selbst Chef eines Profivereins werden - eine Verlängerung bei den Recken ist dennoch wahrscheinlich. Romero ist vor einem Monat zum zweiten Mal Papa geworden und lässt durchblicken: "Jetzt ist es besser, in Ruhe erstmal hierzubleiben."