Ersatz für Ivan Martinovic? Recken "suchen auf der ganzen Welt" 

Fürs Wundenlecken bleibt keine Zeit – die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf stehen nach der bitteren 25:32-Heimpleite gegen den THW Kiel am Donnerstag schon wieder auf der Platte. Wesentlich einfacher wird es beim SC Magdeburg (19 Uhr) nicht. Anschließend bleiben die Recken im Terminstress: Am Sonntag (16 Uhr) kommen die Eulen Ludwigshafen in die volle Swiss-Life-Hall.

„Das Spiel gegen Kiel müssen wir einfach vergessen“, sagt Trainer Carlos Ortega. Die Meisterflausen in den Köpfen der Recken-Sympathisanten können sich nach dem Dämpfer verflüchtigen. Die Spieler hatten den Titel ohnehin stets als unrealistisch bis utopisch eingestuft. Aber Europa, damit könnte es noch was werden. Der kürzeste Weg: Sieg im Pokalhalbfinale gegen Melsungen. Der lange Weg: Siege am Fließband in der Liga, vor allem gegen direkte Konkurrenten wie Magdeburg.