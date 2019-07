TSV Hannover-Burgdorf: Thiele steht mit U21-Nationalmannschaft im WM-Achtelfinale

Jung-Recke Joshua Thiele hat mit der deutschen U21-Nationalmannschaft die WM-Vorrunde in Spanien auf Gruppenplatz zwei beendet. Das Handball-Team von Trainer Martin Heuberger schlug zum Abschluss der Gruppenphase Island mit 26:17 (14:8). Abwehrspezialist Thiele kam rund 40 Minuten zum Einsatz, 30 davon in Abwehr und Angriff, zehn Minuten ausschließlich in der Defensive.