TSV Hannover-Burgdorf: Kai Häfner verlässt Recken schon diesen Sommer

Bislang hatte Häfner einen Vertrag in Melsungen ab 2020. Betonte Sportchef Sven-Sören Chris­tophersen in den vergangenen Wochen auf Nachfrage stets, dass es nach wie vor „kein konkretes Angebot“ der Melsunger für eine entsprechende Häfner-Ablöse gebe, sagte er am Sonntag beim TV-Sender Sky: „Wir sind da in einem sehr intensiven Austausch und wissen, dass wir da zeitnah eine Lösung auf den Tisch bringen müssen. Da arbeiten wir dran. Es gibt ganz klar Gespräche.“

Ablöse liegt bei 250 000 Euro

Heißt im Klartext: Häfner kann gehen, wenn die Gegenleistung stimmt. Und so kommt es. Die klamme TSV Hannover-Burgdorf kann das Geld der Nordhessen sehr gut gebrauchen. Die Ablösesumme liegt bei 250 000 Euro. Der vorzeitige Wechsel wird wohl zeitnah verkündet.

Häfners Stationen vor Hannover waren der TSB Schwäbisch Gmünd, TV Bittenfeld, Frisch Auf Göppingen sowie die HBW Balingen-Weilstetten.