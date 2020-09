Letzter Test gegen Magdeburg: Corona hat die Recken nur kurz aus dem Takt gebracht 

Das Coronavirus hat die Recken in der Vorbereitung auf die Bundesliga nur kurz aus dem Takt gebracht, ihnen quasi eine Zeitstrafe aufgebrummt. Am Donnerstag haben sie wieder trainiert, am heutigen Freitag um 19 Uhr steht der letzte Test beim SC Magdeburg an.

Magdeburg zeigt sich verständnisvoll

Alle Profis sind inzwischen jedoch negativ getestet worden. „Dennoch haben wir einen wichtigen Tag in dieser Phase verloren, das ist schon ärgerlich. Aber es zeigt auch, wie schnell es gehen kann“, sagt Recken-Sportchef Sven-Sören Chris­tophersen. Über den Recken-Test in der Magdeburger Getec-Arena berichtet der MDR in einem Livestream (Sport im Osten), 1000 Zuschauer sind zugelassen.

Vermutlich haben sich die Hamburger erst nach dem mit 35:34 gewonnenen Test gegen Hannover infiziert, sie wiesen keine Symptome auf. Für den HSV ist damit der Saisonstart am 2. Oktober geplatzt. „In der jetzigen Situation ist es wichtig, jede Gefährdung der Spieler auszuschließen“, so Christophersen. Die Magdeburger zeigen sich verständnisvoll, sie wollen trotz der Vorkommnisse gegen die TSV antreten.

"Was ich in unserer Chat-Gruppe lese, ist positiv. Es hilft ja sowieso nichts, wir müssen das Beste draus machen."

Recken-Coach Carlos Ortega hat seine Planung umgestellt. Am Donnerstag ließ er nur einmal trainieren, dafür gibt es am Freitag eine weitere Einheit am Vormittag. Für Ortega besonders wichtig: Das Hin und Her mit Corona hat die Mannschaft offenbar gut weggesteckt. „Was ich in unserer Chat-Gruppe lese, ist positiv. Es hilft ja sowieso nichts, wir müssen das Beste draus machen“, so Ortega.

Er selbst hat für den wichtigen finalen Test (Saisonauftakt ist am 1. Oktober daheim gegen GWD Minden) ebenfalls ein gutes Gefühl, und das speist sich nicht zuletzt aus einer Personalie: Evgeni Pevnov ist wieder fit und hat am Donnerstag normal trainiert. „Er bringt der Abwehr deutlich mehr Stabilität. Die anderen können sich an ihm orientieren, Evgeni ist einfach sehr wichtig“, sagt der Trainer. Durch Pevnov hat Ortega deutlich mehr Möglichkeiten.

Recken-Abwehr zuletzt anfällig

Bei den jüngsten zwei Niederlagen in Hamburg und daheim gegen Erstligaaufsteiger Coburg zeigte sich die Recken-Abwehr anfällig. „Wir haben das alles gründlich analysiert und jede Kleinigkeit ganz genau besprochen“, betont Ortega.

Für den einen oder anderen jungen Spieler, mutmaßt er, könnte es ein wenig zu viel gewesen sein in den vergangenen Wochen. „Das kann schon passieren. Da ist es dann umso wichtiger, dass Spieler wie Evgeni helfen und unterstützen“, sagt Ortega.