Gerüchte um "Notvertrag": Gibt's noch eine Chance für Mait Patrail bei den Recken?

Kader- und Budgetplanungen liegen wegen der Corona-Pause auf Eis, nicht nur bei den Recken. „Das ist sehr unüberschaubar zurzeit“, sagt Chris­tophersen. Wann überhaupt wieder gespielt werden kann, ist – trotz aller Lockerungen – völlig unklar. Die Handball-Bundesliga peilt für einen Saisonstart den September oder Oktober an.

Können sich Hannovers Entscheider vorstellen, dem Esten doch noch ein Angebot zu machen, wenn es das Budget und die Corona-Auswirkungen erlauben? „Wir haben die Entscheidung so getroffen, weil es keinen Handlungsspielraum gibt“, blockt Sportdirektor Sven-Sören Christophersen schnell ab. Ein neues Vertragsangebot „steht aktuell nicht zur Debatte“.

Mait Patrail genießt beinahe Ikonenstatus bei den Fans der Recken. Seit acht Jahren spielt der Este bei der TSV Hannover-Burgdorf, war zweimal in Europa mit dabei und hat nicht nur durch seine Statur ordentlich Eindruck hinterlassen. Umso schmerzhafter kam vor zwei Wochen die Nachricht daher: Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert – wegen der Planungsunsicherheit in der Coronakrise. Doch jetzt wabern Gerüchte durch Hannover und Burgdorf: Gibt’s nach der Pandemiepause doch noch eine Recken-Chance für den Handballbären?

Ob Patrail dann womöglich doch noch mal für die Recken spielt, auch wenn das fürs Erste unmöglich scheint? Vollkommen ausgeschlossen ist das nicht. Internes Planspiel: Falls der 32-Jährige bis zur neuen Saison nirgendwo untergekommen ist und die Recken etwas mehr Budgetplatz haben, könnte der Rückraumschütze noch mal in Hannover unterschreiben. Zu abgespeckten Konditionen.

Patrail braucht Klarheit

Allerdings gibt’s nicht nur Pro-Argumente für Patrail: Der Este ist nicht gerade günstig, gehört bei den Recken zu den Besserverdienern. Außerdem hatte er in den vergangenen Jahren immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen – an Schulter, Bandscheibe, Knie. Bei den Recken hatte Patrail mindestens einen Zweijahresvertrag angestrebt, zu lang für die Entscheider. Erst recht in der unklaren Corona-Lage.

Patrails Lage ist auch so schon kompliziert genug. Seine Frau Anna ist hochschwanger. Anfang Juli ist Geburtstermin. Der Vertrag bei den Recken endet am 30. Juni. Um sich nicht arbeitslos melden zu müssen, bräuchte Patrail in den nächsten Wochen Klarheit, wo seine Reise hingeht. Das spricht eher gegen die Recken-Rückkehr.