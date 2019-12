TSV Hannover-Burgdorf: Martin Ziemers Rückkehr ins Recken-Wohnzimmer

Der 36-jährige Ziemer, der im Sommer aus Hannover in die Hauptstadt gewechselt war, hat bisher zwölf Minuten in dieser Saison für die Füchse gespielt und wurde von den Zuschauern in der Tui-Arena mit freundlichem Beifall begrüßt. Ein Comeback in der alten sportlichen Heimat hing zudem am seidenen Faden: Er selbst war in den vergangenen eineinhalb Wochen krank und wurde auf den Punkt zum Recken-Spiel wieder fit.