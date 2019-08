Neuling ohne Hemmungen: Martinovic leistet seinen Beitrag zum Offensivfeuerwerk

Olsen, Böhm, Martinovic: Trio führt zum Feuerwerk

Die 3416 Besucher in der Swiss-Life-Hall hatten zuvor lautstark die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf angefeuert und den 36:30-Erfolg des Gastgebers gefeiert. An diesem geglückten Start hatte Martinovic einen erheblichen Anteil, weil er auf dem Parkett ganz ohne Hemmungen agierte. Der erste Wurf des Linkshänders brachte gleich die Recken-Führung zum 1:0. Und gemeinsam mit Morten Olsen und Fabian Böhm zog er Spielzüge durch, die zu einem „Offensivfeuerwerk“ führten, wie es der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen nannte.

"Ivan ist ein super Spieler"

Fünf Tore bei sechs Versuchen und diverse gute Anspiele glückten Martinovic, obwohl er in der ersten Hälfte der Vorbereitung gefehlt hatte. Da spielte der rechte Rückraumspieler während der U21-WM für sein Herkunftsland und kehrte mit der Silbermedaille sowie der Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP) des Turniers zurück.

Recken-Trainer Carlos Ortega hält jetzt schon eine Menge von dem Neuzugang, der in der Vorsaison für den VfL Gummersbach am Ball war. „Ivan ist ein super Spieler“, sagte der Spanier. „Für die Deckung hat er noch ein paar Kilogramm zu wenig. Aber wir werden ihn mit der Zeit auch in unser Abwehrsystem einbauen.“