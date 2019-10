Meinung: Recken-Krimi gegen Rhein-Neckar Löwen macht Lust auf viel mehr

Irgendwie alle Superlative schon mal da gewesen. Aber egal. Diese Recken rocken. Sie mischen die Bundesliga auf, schlagen Spitzenteams wie Flensburg und Magdeburg und kämpfen sich gegen die Startruppe der Rhein-Neckar Löwen zurück in ein Spiel, das Hannover so lange nicht gesehen hat. Oder noch nie. Oder wie auch immer. Das alles wird der Sache nicht gerecht.

Hannover erlebte gestern einen Spitzensport-Abend. Davon gibt es nicht so viele in unserer Stadt. Eine ausverkaufte Tui-Arena wäre angemessen gewesen, etwas mehr als 8000 Zuschauer sind viel, aber zu wenig. Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen hatte um die Fans geworben: „Wir brauchen sie, damit wir die Chance auf eine weitere Überraschung haben.“ Und die 8141, die da waren, taten ihr Bestes, sorgten von Anfang an für eine Gänsehaut-Atmosphäre.

Kretschmar: "Lust auf mehr"

Mithilfe dieser erstklassigen Fans schafften es die Recken, auch einen Sechs-Tore-Rückstand Mitte der ersten Hälfte wegzustecken. Danach wurde dieses Spitzenspiel Erster gegen Zweiter immer enger. Schon zu Halbzeit hatte Sky-Experte Stefan Kretzschmar „Lust auf mehr“. Die Recken kamen zwischenzeitlich immer näher ran – und schafften sogar erstmals die Führung. Mit einem Helden-Torwart Urban Lesjak, der zweimal hintereinander ins leere Tor der Gäste traf. Die Halle bebte. Was für eine Dramatik. Was für ein Krimi. Mehr geht nicht. Alle, die am Donnerstagabend da waren, müssten eigentlich wiederkommen. Geht aber nicht, das nächste Spiel ist in der kleineren Swiss-Life-Hall gegen Nordhorn. Aber da werden die Recken in dieser Form wieder gewinnen. Ganz sicher.