TSV Hannover-Burgdorf: Morten Olsen offiziell bei Gudme OG vorgestellt

Auf internationalem Parkett haben sich in den nächsten Tagen noch fünf weitere Profis der TSV Hannover-Burgdorf zu bewähren. Spielmacher Morten Olsen trifft mit Dänemark in einem hochkarätigen Viererturnier in Aarhus und Aalborg auf Frankreich (Donnerstag) und den Sieger der Partie Spanien gegen Norwegen (Samstag). Der 35-Jährige nutzte die Reise in die Heimat, um sich offiziell bei seinem neuen Klub Gudme OG vorzustellen.

Olsen hatte dort seine Karriere begonnen und sagte jetzt: „Wenn ich nach Hause kommen werde, bin ich stolz und glücklich.“ Die Rückkehr nach Dänemark hatte Olsen bereits im Sommer pu­blik gemacht, jetzt unterschrieb er in Gudme einen Dreijahresvertrag. Der Recken-Profi soll die Lücke schließen, die Lasse Möller (ab Sommer 2020 in Flensburg) hinterlässt.