Recke Morten Olsen ist als Spieler der Saison in der Handball-Bundesliga nominiert

Olsen erreichte die Nachricht in seiner Heimat – im Ferienhaus seiner Schwiegereltern. „Natürlich ist es eine große Ehre für mich. Es fühlt sich gut an, ich bin dankbar dafür“, sagte der 35-Jährige. Er ergänzte aber, es sei nicht zuletzt der Mannschaft zu verdanken, dass er so gut gespielt habe: „Sehr viele sind über ihr Limit ge­gan­gen, vor allem die Jungen wie Malte Donker, Vincent Büchner oder Joshua Thiele. Wir hatten so viel Spaß und einen Super-Teamgeist. Das war einfach megageil“, sagte er.

Fit hält sich Olsen, der ab 1. Juli für Gudme spielen wird, mit Läufen am Strand und Krafttraining daheim. Er hofft, dass im Juni wieder ein Hallentraining möglich ist „Es fühlt sich an wie ein sehr langer Urlaub“, sagt der Däne. „das ist schon eine sehr komische Situation.“