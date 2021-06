Trotz großem Kampf: Recken scheitern im Pokal-Halbfinale gegen Melsungen

Sie haben ein schillernde Choreografie aufs Feld gezaubert vor dem Anpfiff des Halbfinale im Final Four. Die Logos beider Teams blitzten auf, dazu gab es ein kleines Feuerwerk und schließlich den funkelnden DHB-Pokal im Mittelkreis. Ein Lichtspektakel. Auch die Recken hatten ihre lichten Momente in der Hamburger Barclaycard-Arena. Das reichte aber nicht gegen die MT Melsungen - die TSV Hannover-Burgdorf verlor mit 24:27 (10:14) und verpasste den Finaleinzug gegen den TBV Lemgo, der den THW Kiel ausgeschaltet hatte.

Recken in der Offensive zu durchschaubar

Evgeni Pevnov prallte dann bei seinem artistischen Rückhandtor zum 4:3 mit Torwart Silvio Heinevetter zusammen, dieses Knäuel war jedoch schnell entwirrt. In der Folge lösten es die Melsunger besser und übernahmen mit 5:4 die Führung, Ex-Recke Timo Kastening war erfolgreich.

Zwar stand die TSV defensiv ordentlich, ihre offensiven Aktionen waren aber zu durchschaubar. Sie profitierten meist von Strafen gegen die MT. Per Siebenmeter gerieten die Recken mit 5:7 in Rückstand (17.). Für den im Abschluss glücklosen Nejc Cehte kam Ivan Martinovic und stellte mit seinen Treffern jeweils den Anschluss her – sein erster Wurf aufs Tor erreichte 128 Stundenkilometer. Aber Melsungen blieb vorne. Als Johan Hansen per Strafwurf an Heinevetter scheiterte, kassierten die Recken im Gegenstoß das 7:10 (24.) und blieben mit drei Toren hinten.

Recken fighten sich zurück

Über den Kreis kam zu selten Gefahr, auf den Recken-Rückraum hatte sich die MT eingestellt. Vier Sekunden vor der Halbzeit erhöhte Julius Kühl sogar auf 14:10. Über die schnelle Mitte kam Ilija Brozovic noch einmal zum Wurf und streckte Felix Danner nieder – derart umwerfend waren die Recken aber zu selten.

Zur zweiten Hälfte kam Urban Lesjak für Ebner (drei Paraden in Hälfte eins) ins Tor, Trainer Carlos Ortega stellte zudem links um. Er brachte Hannes Feise im Wechsel mit Vincent Büchner. Feise traf prompt, Martinovic verwandelte zwei Siebenmeter – die TSV war wieder im Spiel und auf ein Tor dran beim 15:16 (38.). Jubelnd gingen die Recken in die Auszeit. Lesjak lenkte den nächsten Strafwurf mit beiden Händen übers Tor, Martinovic machte es auf der Gegenseite besser zum 16:16.