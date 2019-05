Gegen den "Neuen": Kai Häfner will mit den Recken MT Melsungen ärgern

Kai Häfner lacht und fragt: „Ein besonderes Spiel?“ Der Kapitän der Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf hängt die persönliche Komponente des Duells bei MT Melsungen am Donnerstag (19 Uhr in Kassel) tiefer, auch wenn er vom 1. Juli an für die Hessen auflaufen wird. „Ich trage das Recken-Trikot, ich werde mein Bestes geben“, betont er. Und dabei spiele es auch keine Rolle, wenn seine Tore für Hannover dem neuen Verein die Qualifikation für den Europapokal erschweren.

Sympathieträger in Hannover

Häfner will gar keinen Verdacht aufkommen lassen, dass er die letzten Wochen seiner fünf sportlichen Jahre in Hannover etwas schleifen lässt. Als Recken-Profi schaffte er die Rückkehr in die Nationalmannschaft und wurde 2016 mit der deutschen Auswahl Europameister und Olympiadritter. Im selben Jahr heiratete er im Alten Rathaus seine Saskia.