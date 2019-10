Nach Niederlage gegen Melsungen: Wohin geht der Blick der Recken?

Der Aufwärtstrend beim Tabellen-13. der Vorsaison ist nicht nur in der Tabelle abzulesen. Die Recken haben den personellen Umbruch (sechs Ab-, drei Zugänge und sieben Aufrücker aus dem eigenen Talenteschuppen) bisher bravourös gemeistert und waren auch in Melsungen nicht chancenlos. „Bis zum 15:15 kurz vor der Pause haben wir auf Augenhöhe agiert“, sagt der Sportliche Leiter Sven-Sören Chris­tophersen. Dennoch gab es den ersten Dämpfer, für den es folgende Erklärungen gibt.

Melsungen mit starker Vorstellung - Häfner überzeugt

Die fehlende Kraft: Die Pause nach dem 26:20-Pokaltriumph in Flensburg bis zum Bundesliga-Spiel in Hessen betrug noch nicht einmal 70 Stunden. „Wir haben keinen so großen Kader“, sagte Romero. Kastening ergänzte: „Melsungen hat auf jeder Position zwei Klasseleute und konnte häufiger wechseln.“ Wie leer die Recken-Akkus gelaufen waren, zeigten die Konzen­trationsschwächen in der Offensive vor allem in der zweiten Halbzeit.

Der starke Gegner: Melsungen hat außer dem breiten Kader und dem Tempospiel eine enorme physische Stärke zu bieten, die schon Magdeburg (29:31-Niederlage) und die Rhein-Neckar Löwen (26:31) in Kassel zu spüren bekamen. Zudem spielte sich Torwart Nebojsa Simic in einen Rausch, er zeigte 13 Paraden, darunter waren drei abgewehrte Siebenmeter.

Kai Häfner: Der Ex-Kapitän der Recken traf siebenmal für Melsungen gegen die früheren Kollegen. „Kai hat das Spiel mitentschieden“, sagt Kastening. „Er kennt ein Stück weit unsere Absprachen in der Defensive und konnte darauf reagieren.“