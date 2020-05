Mit knappem Aufgebot in die neue Saison: Das ist der 14-Mann-Kader der Recken

Der 32-jährige Este hatte mit seiner Routine und Übersicht zwar eine gute Rolle in der abgelaufenen Spielzeit eingenommen. Aber diverse Verletzungen in den vergangenen Jahren (Schulter, Rücken, Knie) und auch der Sparzwang infolge der Unsicherheiten durch die Covid-19-Pandemie ließen einen von Patrail erhofften Kontrakt über mindestens zwei weitere Jahre bei der TSV nicht zustandekommen.

So gehen die Recken mit einem schlanken Aufgebot von 14 Mann die neue Spielzeit an. Fünf Abgängen – Morten Olsen (Gudme), Timo Kastening (Melsungen), Joshua Thiele (Minden), Cristian Ugalde und Patrail (beide mit unbekanntem Ziel) – stehen die beiden Neuzugänge Filip Kuzmanovski (Magdeburg) und Johan Hansen (Bjerringbro-Silkeborg) gegenüber.

In der nach 27 Spieltagen abgebrochenen Saison hatte Hannover den 4. Platz belegt und damit den Einzug in die EHF Europa League geschafft. Zudem steht der Verein im verschobenen Pokal-Final-Four – vermutlich am 27. und 28. Februar 2021. Wir präsentieren Position für Position den neuen Recken-Kader: