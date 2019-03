Erst Siegesdurst, jetzt Titelhunger: Die Recken haben richtig Lust auf Europa

Der Durst war groß nach dem historischen Europapokal-Triumph gegen RK Nexe. Und eine Kiste Bier war schnell leer, nachdem die ganze Mannschaft zugegriffen und selbst Trainer Carlos Ortega zur Feier des Tages mit einem kühlen Blonden in der Hand angestoßen hatte. Zwei junge Helfer schleppten Nachschub aus dem VIP-Raum in die Kabine. Die Recken-Party benötigte mehr Treibstoff. Überragende Stimmung Die Handballer hatten es sich verdient. Mit dem 32:22-Sieg verdrängten sie Nexe noch vom zweiten Rang in der EHF-Cup-Gruppe B und sicherten sich den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale. „Die Stimmung in der Kabine ist gerade überragend“, bestätigte Rechtsaußen Timo Kastening, einer der besten Akteure gegen Nexe. Hinter den Kulissen, aber im Dunstkreis des Teams: Ex-Manager Benjamin Chatton. Er war als jetziger Geschäftsführer von Hannover Concerts am MIttwoch Gastgeber für die Recken in der Swiss-Life-Hall.

Ortega gab für gestern und heute frei. Erst ab morgen bereiten sich die Recken auf das Liga-Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr, Tui-Arena) gegen Wetzlar vor. Die Spieler sollen den Erfolg genießen dürfen, an den Anfang März nicht zu denken war. Die Recken waren nach dem 27:27 gegen Tatabanya mit 3:5 Punkten praktisch schon ausgeschieden. Bis plötzlich alle Teams für Hannover spielten und sich in der Gruppe C herauskristallisierte, dass der Zweite nicht genügend Punkte sammeln würde. Die TSV ergriff diese Chance mit zwei überwältigenden Siegen gegen Bitola (29:17) und Nexe innerhalb von vier Tagen. Ziemer glänzt im Tor Schlüssel zum Erfolg über die Kroaten waren der hervorragend aufgelegte Torwart Martin Ziemer, die aufmerksame „und fantastische Abwehr“ (Ortega) und die pfeilschnellen Außen Timo Kastening und Cristian Ugalde. „Ich freue mich, dass die Mannschaft zwei Spiele auf einem sehr hohen Level abgeliefert hat“, lobte Sportchef Sven-Sören Christophersen. „Wenn die Abwehr so stark ist, ist der Gegenstoß eine echte Waffe, Das zermürbt den Gegner.“ So konnten Ugalde und Kastening vorn ein Wettballern veranstalten.

Ugalde und Co. ließen sich nach Spielende entsprechend feiern von den Fans, die für eine elektrisierende Party-Stimmung in der Swiss-Life-Hall gesorgt hatten. „Der besten seit dem Aufstieg 2009“, urteilte Kastening. „Jeder, der dabei war, hat gespürt, welche Energie entstanden ist“, sagte Christophersen. „Diese Energie hat die Mannschaft auf die Zuschauer übertragen und andersherum. Das war ein tolles Zusammenspiel und total schön, das von außen zu beobachten.“ Mittendrin in Europa Nach dem Sieg sind die Recken jetzt wieder mittendrin in Europa. Und die Art und Weise des Erfolges gibt Schub und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Liga, im Pokal-Final-Four und Europapokal. „Wir sind so, so glücklich“, sagte Ugalde. „Vor allem weil wir zum richtigen Zeitpunkt, zur wichtigsten Phase der Saison unser Top-Niveau erreicht haben.“ Und Christophersen ergänzte: „Wenn wir alles auf den Punkt bringen, ist viel möglich.“ In der jetzigen Form sogar Titel, könnte man meinen. Rückraum-Ass Fabian Böhm schaute schon mal voraus: „Wir hoffen, dass es bis nach Kiel ins Final Four geht. Und wenn man dann schon da ist, will man natürlich auch den Titel.“

Vorher muss aber noch das Viertelfinale gemeistert werden. Mögliche Gegner sind der FC Porto, die Füchse Berlin oder der französische Klub St. Raphael Var.

Einen Wunschgegner gibt es nicht, aber eine klare Ansage, wer es nicht sein soll. „Um ehrlich zu sein: Ich spiele nicht Europa, um dann gegen Berlin spielen. Die können noch warten“, sagte Kastening Recken stellen keine Ansprüche „Es wäre schön, wenn der internationale Wettbewerb auch einen internationalen Gegner beschert. Aber letztlich können wir keine Ansprüche stellen“, sagt Christophersen. Nach dem Quali-Erfolg gegen Lissabon im November würde der Sportchef „auch noch mal nach Portugal fahren, das würde die Sache rundmachen“. Ob das klappt, erfährt er am Dienstag bei der Auslosung.

