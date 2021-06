"Fantastische Mentalität": Nils Schröder (19) zum Nachwuchs-Recken des Jahres gewählt

Mit seinen 19 Jahren hat Nils Schröder von der TSV Burgdorf schon drei Meniskusrisse überstanden. Aber der gebürtige Stader hat sich stets zurückgekämpft und gilt als großes Rückraumtalent. Er hat als erster Spieler der TSV den Titel „Nachwuchs-Recke der Saison“ gewonnen. „Er ist nach jeder Verletzung stärker zurückgekommen, das spricht für seine fantastische Mentalität“, lobte Jugendkoordinator Heidmar Felixson.

Anzeige

Schröder steht auf dem Sprung in die Bundesligamannschaft, er hat in der abgelaufenen Saison schon mit den Profis trainiert. „Mein Ziel ist es, das zu schaffen“, so der Humboldt-Schüler, der im Lotto-Sportinternat wohnt. Als Preis gab es einen Pokal in Form eines Pferdes der Firma Connox sowie eine große Verpflegungsbox der „Gemüsekiste“.