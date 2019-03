TSV Hannover-Burgdorf: Noch vier Spiele bis zum Pokal-Final-Four 

Der Saisonhöhepunkt der Recken rückt immer näher. Am 6. April tritt die TSV Hannover-Burgdorf im Pokal-Final-Four gegen Magdeburg an. Bis dahin stehen aber noch vier andere Aufgaben an – innerhalb von elf Tagen.

Erlangen, Rabotnik, Nexe, Wetzlar

Am Donnerstag (19 Uhr) geht es in der Liga zum HC Erlangen nach Nürnberg, von dort direkt weiter nach Mazedonien, wo am Sonntag die Aufgabe im EHF-Cup gegen Rabotnik in Bitola wartet. Am Mittwoch darauf empfangen die Recken zum letzten Gruppenspiel RK Nexe aus Kroatien. Am 31. März kommt die HSG Wetzlar. Recken-Trainer Carlos Ortega gibt zu: „Mit einem Auge schauen wir schon auf Sonntag in Bitola.“ Denn die Recken haben noch eine Mini-Chance, sich doch für das Viertelfinale zu qualifizieren.