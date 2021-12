Nach Pokal-Drama der Recken: "Nehmen viel Positives mit, vor allem Stolz“

„Sie haben uns für die starke Leistung gelobt, das war eine tolle Szene und tat natürlich wohl, wir sind mit einem guten Gefühl in die Kabine gegangen“, sagte Felixson. „Aber es ist eine Herausforderung, diese Niederlage jetzt positiv aufzuarbeiten.“ Am Samstag (20.30 Uhr) steht schon die Bundesliga-Partie bei Aufsteiger HSV Hamburg auf dem Programm.

Mit 28:30 hatte die TSV Hannover-Burgdorf nach Verlängerung verloren, nur zehn Sekunden fehlten in der regulären Spielzeit zur Sensation gegen den Meister. „Vielleicht haben uns dann etwas die Kräfte gefehlt gegen die Kieler Superstars, aber wir waren sehr gut und steigern uns von Spiel zu Spiel“, sagte der neunfache Torschütze Ivan Martinovic. Dann traf er sich noch zum Plausch auf der Tribüne mit seinem kroatischen Landsmann Domagoj Duvnjak, der die wackelnden Kieler nach seiner Einwechselung stabilisiert hatte.

Bei den Recken hatte Prokop schon vor dem Anpfiff getauscht, er brachte den guten Jonathan Edvardsson als Spielmacher, Veit Mävers bekam eine Auszeit. Für den zuletzt sehr starken Schlussmann Domenico Ebner machte Urban Lesjak seine Sache überragend. In der Torhüterfrage ist bei der TSV noch keine Entscheidung gefallen, einer von beiden wird allerdings gehen. Beide Verträge laufen aus. Zur neuen Saison kommt der Kieler Dario Quenstedt, der freundlich empfangen wurde.

"Der Trend stimmt"

Sportchef Sven-Sören Christophersen war wichtig, dass sich „unterschiedliche Protagonisten zeigen und empfehlen“, zumal bei der hohen Belastung im Dezember. „Es ist wichtig, dass wir die Spielzeiten verteilen können und gute Impulse bekommen“, sagte Christophersen zufrieden. „Der Trend stimmt, die Mannschaft hat sich gut zusammengerauft. Die letzten fünf Spiele waren wirklich überzeugend.“

Das hatte auch Kiels Coach Filip Jicha so gesehen, der den Recken einen unglaublichen Aufschwung attestierte: „Es sah nicht gut aus für uns.“ Am Ende hing es an Kleinigkeiten und am Glück. Die Niederlage tue zwar weh, räumte Prokop ein, „aber für Schmerzen haben wir jetzt keine Zeit“. Die Mannschaft habe alles reingehauen, sei auf einem sehr guten Weg. „Daher nehmen wir aus diesem Spiel viel Positives mit, vor allem Stolz“, sagte Prokop.