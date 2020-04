Wie geht es weiter? Das sind die offenen Baustellen bei den Recken

Was passiert mit den Tickets vom abgesagten All-Star-Game in Hannover?

Das Spiel der Stars hätte am 16. Mai in der ZAG-Arena stattfinden sollen. Rund 6000 Tickets waren bereits verkauft. Die Fans bekommen ihr Geld zurück, jedenfalls den Ticketgrundpreis. Die Vorverkaufsgebühr beziehungsweise die Bearbeitungsgebühr ist nicht erstattbar.

Und wie ist es mit den Tickets für die ausgefallenen Recken-Heimspiele?

Die Recken-Geschäftsstelle arbeitet intensiv und mit Bedacht an einer Lösung und will sich zeitnah an die Fans und Ticketinhaber wenden, auch an die Sponsoren. Dabei setzen die Recken, wie sie auf ihrer Homepage schreiben, auf die „bisherige überwältigende Solidaritätswelle“. Der Gesetzgeber sieht eine Gutscheinregelung vor. Betroffen sind etwa 2000 Dauerkarteninhaber, dazu kommen etwa 10 000 Tickets aus dem Einzelverkauf für die abgesagten vier Heimspiele.

Wie sehen die Kaderplanungen aus?

Es gibt noch eine Baustelle, die Sportchef Sven-Sören Christophersen schließen muss: die Personalie Mait Patrail. Der Einjahresvertrag des Rückraumspielers läuft Ende Juni aus. Ob der Este bleibt, ist offen. Vertragsverhandlungen liegen aufgrund der Sondersituation auf Eis.